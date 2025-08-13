警察官をかたり現金をだまし取る詐欺の被害者が「捜査協力」などを要請され、犯行に加担させられる事件が相次いでいる。取り締まり強化などで闇バイト募集が難しくなる中、詐欺組織がコントロールしやすい被害者に目をつけているとみられ、捜査幹部は「警察が非対面で捜査協力を要請することは絶対にない」と注意を呼びかける。愛知県警は7月、高齢女性からキャッシュカードをだまし取ったとして70代男を逮捕した。すると、男