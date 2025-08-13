北海道・広尾警察署は２０２５年８月１２日、住所・職業不詳の男（６１）を道路交通法違反（速度超過）の疑いで現行犯逮捕しました。男は１２日午前１１時４０分ごろ、法定速度が４０キロと指定されている北海道大樹町西本通付近の道路で、６１キロの速度で大型バイクを運転した疑いが持たれています。警察によりますと、男は運転中、取り締まり中の警察官に停止を求められ従いましたが、無免許運転の疑いもあったことから逮捕され