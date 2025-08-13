札幌・北警察署は２０２５年８月１２日、札幌市東区の無職の女（２９）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は４月９日午前１１時４０分ごろ、札幌市北区の大型スーパーで化粧品や子ども用の下着など９点（販売価格・計２万５５２０円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、４月１０日午前、女性用化粧品売り場の床に破り捨てられた商品タグがあるのを警備員が発見したということです。店の防犯カメラの映像を