北海道・帯広警察署は２０２５年８月１２日、愛知県岡崎市の自称・アルバイト従業員の少年（１６）を詐欺の疑いで緊急逮捕しました。少年は８月１２日午後２時半ごろ、十勝管内の８０代女性の自宅付近で銀行員を装い、キャッシュカード３枚をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、１２日午後１時半ごろ、女性の自宅に「保険料の還付金があるが受け取るためにはキャッシュカードの交換が必要」などと詐