札幌・中央警察署は２０２５年８月１２日、札幌市中央区の作業員の男（３８）を建造物侵入と公然わいせつの疑いで逮捕しました。男は１２日午前２時半ごろ、札幌市中央区南１条西１９丁目に所在する共同住宅に侵入し、風除室で下半身を露出した疑いが持たれています。警察によりますと、男を目撃した女性から「陰部を露出している男を見た」と１１０番通報があり、警察官が駆けつけると、近くで特徴が似た男を発見したということで