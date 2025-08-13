【ワシントン＝淵上隆悠】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は１２日の記者会見で、１５日の米露首脳会談がアラスカ州の最大都市アンカレジで開かれると発表した。これに関連し、米国のルビオ国務長官とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は１２日、電話で会談した。米側の発表によると、両外相は、会談の成功に向けて尽力することを確認した。