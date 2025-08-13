石川県能登地方を襲った記録的な大雨できのう、道路の陥没に巻き込まれ、3人が重軽傷を負いました。石川県能登地方では今月9日の降り始めからの雨量が300ミリを超えるなど、平年の8月1か月分の2倍を超える記録的な大雨となっています。記者「七尾市中島町の国道に来ています。ご覧のように道路が両側の車線とも崩落しているのがわかります」七尾市の国道249号ではきのう、道路がおよそ30メートルにわたって陥没し、車3台が巻き込ま