ウクライナ情勢を巡り、アメリカとロシアの首脳会談が15日に予定される中、ロシア軍はウクライナ東部で防衛線の一部を突破し攻勢を強めています。戦況を分析するウクライナの情報団体「ディープステート」によりますとロシア軍は11日、東部ドネツク州でウクライナ軍の防衛線を突破し約11km前進しました。この地域はロシア軍によるドネツク州全域の支配を防ぐ要衝の1つで、ウクライナの軍事専門家は「兵力不足などにより脆弱（ぜい