「最近、親が妙に怒りっぽい」「話しかけても、なぜか落ち着きがない」…それは認知症とともに現れる“アジテーション”という症状かもしれない。あまり聞き慣れない言葉だが、そのまま放置すれば本人と家族のストレスが増大するリスクもあるという。専門医の解説をもとに、その症状と対処法について紹介する。（清談社真島加代）焦燥感、怒りっぽさも認知症の症状!?アルツハイマー型認知症と聞くと「物忘れ」や「時間や場所が