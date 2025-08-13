国土交通省は7月29日、三大都市圏都市鉄道の2024年度混雑率調査の結果を公表した。混雑率とは朝ラッシュピーク1時間合計の輸送量（輸送人員）を輸送力（定員）で割って算出する。つまり1時間あたりの平均混雑率であり、列車や車両で偏りがあるため、実感とは異なることに注意が必要だ。今回のランキングから見えるアフターコロナの変化とは。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）混雑率ランキング1位は5年連続で日暮里・舎人ライナ