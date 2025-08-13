大相撲夏巡業が12日、仙台市で行われ、秋場所（9月14日初日、両国国技館）で大関獲りに挑む関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）が幕内・王鵬、草野らと連続で6番取った。得意の右四つから力強い寄り、タイミング良くいなすなど最初の一番から5連勝。「徐々に番数を増やしていければ。一番一番、集中してやっていきたいなと思う」と話す。先場所は三役で自身初の2場所連続2桁勝利。秋場所で11勝すれば大関昇進の目安となる3場所合計33