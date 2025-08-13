旧満州に入植した開拓団の団員を父に持つ、植松豊子さん（奥左）を招いて開かれた講演会＝7月、長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館昭和初期から国策で旧満州（中国東北部）に入植した開拓団の歴史を伝える全国初の資料館「満蒙開拓平和記念館」（長野県阿智村）は、今年から元団員の子が来場者と対話する新企画を始めた。2013年の開館から続けてきた元団員による講演が高齢化で難しくなり、子世代へバトンタッチ。歴史を語り継ぐ