巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手（３０）が１３日・中日戦（東京Ｄ）から１軍に昇格することが１２日、分かった。６月８日に今季２度目の登録抹消をされており、約２か月ぶりの１軍となる。イースタン・リーグでは１１日の楽天戦（Ｇタウン）で３安打を記録し、１、２軍通じて今季初の猛打賞。１２日の同戦では、早川からイースタン今季１号となる先制２ランをマークするなど２安打で好調ぶりを示していた。助っ人に代わって