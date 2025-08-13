ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３戦連発のリーグトップタイ４２号を放った。かつての本拠エンゼルスタジアムで１００本目のメモリアルアーチとなった。先発の山本由伸投手（２６）は４回２／３を投げて６安打、６四死球とリズムをつくれず、メジャー自己ワーストとなる６失点ＫＯで８敗目（１０勝）。ナ・リーグ西地区２位のパドレスとの差が１