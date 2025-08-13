SHISHAMO「明日も」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数76.1万回（760,905回）を記録。累積再生数が1億12.1万回（100,121,471回）となり、自身初の累積再生数1億回を突破を記録した。【動画】SHISHAMO「明日も」MV2017年2月22日に配信された本作は、SHISHAMOが応援を公言している地元・川崎の「川崎フロンターレ」のホームゲームを観戦した際、宮崎朝子（Gt.・Vo）がサポーターの応援に胸