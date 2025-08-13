7人組ガールズグループ・HANAの「Blue Jeans」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数1,092.5万回（10,925,000回）を記録。7月28日付から4週連続で1位を獲得した。【動画】淡い青春を表現…HANA「Blue Jeans」MV2018年12月24日付よりスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」において、女性グループによる4週連続1位は史上初の達成となる。また、週間再生数は1,092.5万回（10