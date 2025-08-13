BABYMETALのアルバム『METAL FORTH』が、13日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。「オリコン週間デジタルランキング」【※】において、自身初の1位獲得となった。【動画】メンバーが“チェスの駒”に！BABYMETAL「My Queen (feat. Spiritbox)」ミュージックビデオ【※】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムランキングの3ラ