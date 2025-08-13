¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¤¬¡¢13ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô165.4Ëü²ó¡Ê1,653,898²ó¡Ë¤òµ­Ï¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯108.1Ëü²ó¡Ê201,080,569²ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖNever Grow Up¡×¤ËÂ³¤¯¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×MVËÜºî¤ÏABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë3¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«Í³¤ÊÆü¡¹¤ä²»³Ú¤ËÄÌ¤º¤ë¿Í¡¹¤ò»×¤¤À©ºî¤·