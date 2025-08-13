故川崎紀雄さんが撮影した写真「司令部内より見たる大和別館の炎」（個人蔵、福井県立歴史博物館保管）1500人以上が犠牲になった1945年7月19日の福井空襲から80年となり、福井県立歴史博物館（福井市）で「国防写真隊」の男性が空襲被害を撮影した写真が展示されている。火の海となった繁華街や、空襲から3日たっても燃え続ける倉庫などが鮮明に記録され、学芸員は「当時を物語る貴重な資料。多くの人に見てほしい」と話す。31日