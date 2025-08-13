NY株式12日（NY時間14:15）（日本時間03:15） ダウ平均44476.71（+501.62+1.14%） ナスダック21661.90（+276.50+1.29%） CME日経平均先物43325（大証終比：+685+1.58%） 欧州株式12日終値 英FT100 9147.81（+18.10+0.20%） 独DAX 24024.78（-56.56-0.23%） 仏CAC40 7753.42（+54.90+0.71%） 米国債利回り 2年債 3.729（-0.040） 10年債 4.291（+0.006） 30年債 4.883