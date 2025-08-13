クリスティアーノ・ロナウド（40歳）が、長年のパートナーであるジョルジーナ・ロドリゲス（31歳）と婚約した。ジョルジーナは、婚約指輪をはめた手をロナウドの手に重ねた写真をインスタグラムに投稿し、婚約を発表。「イエス。この人生でも、そして私のすべての人生でも」とキャプションを添えている。2人は2016年から交際を続けており、ジョルジーナは今年初めにも別の指輪をはめた写真を投稿し、婚約の噂を呼んでいた。一方ロ