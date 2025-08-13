広島・長崎への原爆投下から80年を迎え、大阪・関西万博のイタリアパビリオンで8月9日（長崎原爆忌）、平和への願いを込めた特別なコンサートが開催された。大阪・関西万博イタリアパビリオン テアトロで開催されたヴァイオリンコンサート〈2025年8月9日 大阪市此花区・夢洲〉演奏されたのは、広島への原爆投下を生き延びたロシア人バイオリニスト、セルゲイ・パルチコフ氏（1969年死去）が所有していた「被爆ヴァイオリン」。