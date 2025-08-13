【モスクワ共同】ロシア大統領府は12日、プーチン大統領が北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記と電話会談したと発表した。プーチン氏は朝鮮半島が日本の植民地支配から解放されて15日で80年となることを祝福した。ロ朝首脳の電話会談は異例。