8月12日にサウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」準々決勝進出決定戦が行われ、日本代表（FIBAランキング21位）が前回大会準優勝のレバノン代表（同29位）と対戦した。 日本はグループフェーズ同様、テーブス海（アルバルク東京）、富永啓生（レバンガ北海道）、馬場雄大、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）が先発に名を連ねた。