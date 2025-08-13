【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】富樫勇樹、天才的“フローターショット”炸裂アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は13日、FIBAアジアカップ2025の準々決勝進出決定戦でレバノン代表と対戦。完全アウェイの中で終盤に猛攻を見せたが、チームでターンオーバーが15個と要所でのミスが目立ち完敗を喫した。グループフェーズ