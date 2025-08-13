気象台は、午前2時38分に、波浪警報を与那国町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】沖縄県・与那国町に発表 13日02:38時点石垣島地方では13日昼過ぎまで、与那国島地方では13日朝から13日昼過ぎまで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□波浪警報13日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高6m■竹富町□波浪警報13日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高6m■与那国町□波浪警報【発表】1