タレントの狩野英孝（43歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。アレルギーのため「20年ぐらい食べてなかったエビ」を食べてみたと明かし、その結果について語った。番組は今回、恒例のアレルギー特集を放送。事前に行ったアレルギー検査の結果を発表することになり、狩野がコーナー進行役を務めた。狩野は今から9年ほど前、番組で実施したアレルギー検査で205項目中154項目に