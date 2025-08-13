エンゼルス７−４ドジャース」（１１日、アナハイム）ドジャース・山本はメジャー２年目で自己ワーストの６失点と乱れ、約１カ月ぶりとなる黒星。「少しずつのずれが自分を苦しめていた」と肩を落とした。一回に先頭に初球を本塁打されて先制を許し、その後もなかなかリズムに乗れなかった。６四死球と苦しんで５回を投げ切れず「立ち上がりはいつも通り意識して入ったが、先頭からホームランを打たれて四球も出してしまっ