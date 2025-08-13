「エンゼルス７−４ドジャース」（１１日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はアナハイムで行われたエンゼルス戦に「１番・指名打者」で出場し、八回に３試合連続本塁打でナ・リーグトップに並ぶ４２号ソロを放った。メジャー１年目の２０１８年から２３年までプレーした古巣エンゼルスタジアムでの通算１００号となるメモリアルアーチ。今季自己最長の１０試合連続安打で、完敗の試合でも存在感を示した。多く