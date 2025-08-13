タレントの村重杏奈（27歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。花粉のアレルギーがないため、ほかの人が花粉症でロケできない時期に「超できるから、花粉の時期すごい仕事あるんですよ」と語った。番組は今回、恒例のアレルギー特集を放送。事前に行ったアレルギー検査の結果を発表することになり、コーナー進行役の狩野英孝から「自覚してるアレルギーは？」と質問を受ける