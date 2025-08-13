NY株式12日（NY時間12:34）（日本時間01:34） ダウ平均44455.67（+480.58+1.09%） ナスダック21624.00（+238.60+1.12%） CME日経平均先物43350（大証終比：+710+1.64%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも大幅高。取引開始前に発表の７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）はコア指数が前年比で３．１％上昇と予想を上回り、関税の影響を示唆する内容ではあった。ただ、ＦＲＢの利下げ期待は