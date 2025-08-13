【ニューヨーク＝小林泰裕】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１２日、ＡＩ（人工知能）検索サービスを手がける米パープレキシティが米グーグルに対し、ウェブブラウザー「クローム」を３４５億ドル（約５・１兆円）で買収する提案を行ったと報じた。世界のウェブブラウザー市場におけるクロームのシェア（占有率）は約７割に上る。買収が実現すれば、ＩＴ業界の勢力図が大きく変わる可能性がある。報道によれ