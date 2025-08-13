記録的大雨となった石川県能登地方では土砂崩れが相次いだうえ、道路の陥没で車3台が巻き込まれました。一方、大雨特別警報から一夜明けた熊本県では町の風景が一変し、農作物に大きな被害が出ています。12日も石川県では大雨が降りました。輪島市では…高柳光希アナウンサー「大雨の影響で道路が冠水していて、車が水しぶきを上げながら走っています」石川県内は土砂崩れも相次ぎました。七尾市では国道が長さおよそ30メートルに