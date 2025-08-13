アメリカの7月の消費者物価の伸び率は事前の予想をわずかに下回り、前の年の同じ月と比べて2.7％の上昇となりました。アメリカの労働省が12日に発表した7月の消費者物価は、前の月と変わらず2.7％の上昇となりました。事前の市場の予想は2.8％で、これをわずかに下回りました。ただ、変動の大きい食品やエネルギーを除いた、いわゆるコア指数は、前の年の同じ月と比べ3.1％上昇し、市場の予想を上回りました。トランプ政権の関税措