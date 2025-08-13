ボートレース下関の「ふくーる下関１３周年記念日本トーター杯お盆特選」は１２日、予選３日目が行われた。末永祐輝（３７＝山口）が得点率７・００、９位で予選最終日に臨む。コンビを組む３７号機は「突然の大雨で調整を外していた。試運転、特訓の足は良かった」とコンディションの激変に苦労しながらもポテンシャルには手応えをつかんでいる。２節連続優勝中のエンジンでもあるが「そこはシンプルに縁起ものと考えて…