お笑いコンビ・バッテリィズが、8月12日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。タレント・村重杏奈と「なぜか芸人くらい会ってる」と話し、村重も「週4くらいでバッテリィズ」と認めた。この日、番組MCの笑福亭鶴瓶に「バッテリィズは急に忙しくなったやろ？ 会うたこともない人に会うやろ？」と聞かれ、バッテリィズ・寺家（35歳）は「村重さんはなぜか芸人くらい会ってる」と答え、村重も