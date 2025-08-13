この日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、為替市場はドル高が優勢となっており、ポンドドルは１．３５ドル台を回復している。きょうの上げで２１日線を上放れる展開が見られており、明日以降の動きが注目される。 本日は４－６月の英雇用統計が発表になっていたが、週平均賃金（除く賞与）は前年比５．０％と依然として高止まりしていた。そのことから、年内の利下げはあと１回に留まるとの見通しがエコノミスト