◇フランス2部開幕戦Sランス2―2アミアン（2025年8月11日）フランス2部開幕戦で、スタッド・ランスは敵地でアミアンと引き分けた。日本代表のDF関根は右サイドバックでフル出場し、MF中村敬はベンチ外だった。カイヨ会長は、中村敬の移籍願望を把握した上で「彼は我々と契約している。彼は残る」と移籍を認めない方針を明確にしたが、中村敬は練習に参加できないほどの心労を抱えているもようだ。フランスリーグの今夏移籍