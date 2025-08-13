ボートレース福岡の「お盆特選レース」は１２日、予選２日目が行われた。出畑孝典（４６＝福岡）は１１Ｒ、大外６コースから連絡みとはならなかったが、６番手の位置から追い上げての４着。予選を４、１、４着で折り返した。初日は伸びの良さが目立っていたが、２日目は「バランスを取った」調整。「グリップは悪くなかったし、重さもほどよい感じになっている。伸びは少し落ちたけど、タイム通りで悪くない」と、好素性機揃