ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪第５２回オール兵庫王座決定戦」は１２日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。宮田龍馬（２７＝兵庫）は予選ラストとなる４日目７Ｒで巡ってきた試練の６号艇で３着確保。１３位で予選を突破した。相棒４０号機も「４日目は出足からのつながりが良くて、バックで前に追いつく感じがあった。試運転で伸びられることはあるけど、レースでは気にならない。起こしも