ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪第５２回オール兵庫王座決定戦」は１２日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。松井賢治（４６＝兵庫）は５Ｒをイン逃げ、１２Ｒはまくり差しで制して連勝。３日目終了時点の１５位から４位にジャンプアップし、準優２号艇を獲得した。快進撃を支えたのは２連率４２％の１６号機で「伸び寄りから、今はバランスが取れて上位の部類。２コースよりより３コース向