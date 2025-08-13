錦織圭選手男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が右肩負傷のため、米国で12日開幕のツアー下部大会は欠場になったと同日、マネジメント会社が明らかにした。24日からの全米オープンには出場予定という。錦織は8日にシンシナティ・オープンで、腰痛から5月以来のツアー復帰を果たしたばかりだった。（共同）