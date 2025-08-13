エヴァートンは12日、マンチェスター・シティからイングランド代表FWジャック・グリーリッシュをレンタル移籍で獲得したことを発表した。クラブは、2025−26シーズンのレンタル移籍での加入と背番号「18」を着用することを発表。なお、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は「5000万ポンド（約99億円）の買い取りオプションが付帯する」と報じている。グリーリッシュはエヴァートン加入を受けて、