日本を含む27か国の外相らは12日、共同声明を出し、パレスチナ自治区ガザ地区の人道危機が「想像を絶する水準に達している」としてイスラエルに対し、援助物資輸送の許可を国際NGOに与えるよう求めました。12日に出された共同声明は、「ガザ地区における人道危機は想像を絶する水準に達している。飢餓を止め、状況を逆転させるために今すぐ緊急の行動が必要だ」と指摘しています。そのうえでイスラエルに対し、すべての国際NGOによ