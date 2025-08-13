元プロ野球選手で広島、阪急で活躍した水谷実雄（みずたに・じつお）さんが１０日、心不全で死去した。７７歳だった。宮崎・宮崎商高から１９６６年にドラフト４位で広島に入団。衣笠祥雄、山本浩二らとともに７５年のリーグ初優勝に貢献し、７８年に打率３割４分８厘で首位打者に輝いた。７９、８０年も中心選手としてチームを２年連続日本一に導いた。阪急に移籍した８３年には１１４打点で打点王。８５年限りで現役引退後は