なにわ男子の大橋和也（２８）が株式会社ＣＨＩＮＴＡＩの新イメージキャラクターに就任し、１６日から放送される新ＣＭに出演することが１２日、分かった。以前から「家を見るのが好きで、間取りや外観、室内の配色などを日々チェックしている」という大橋は、ＣＭのオファーを受けて大喜び。歌とキレのあるダンスで、ミュージカル仕立てのＣＭを完成させた。さらに「自分にとって芸能人のような存在」の同社のマスコットキャ