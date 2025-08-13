大人気のご当地スイーツ「ぴよりん」が、あの「ブラックサンダー」と夢の共演♡シリーズ第3弾となる今回は、ミルキーな味わいの「白いブラックサンダーぴよりん」が新登場！さらに、おなじみの「ブラックサンダーぴよりん」との白黒セットとして、9月5日・6日に豊橋駅ビル「カルミア」で数量限定販売されます。かわいくておいしい特別なぴよりん、ぜひゲットして♪ 白ぴよりんが初登場&