プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏手羽元で作る！あったかサムゲタン風煮込み」 「揚げカボチャの白和え」 「濃厚卵かけご飯」 の全3品。 家庭で作れるサムゲタン風の煮込み料理をメインにお酒に合う献立です。【主菜】鶏手羽元で作る！あったかサムゲタン風煮込み 優しい味わいの韓国風煮込みです。骨付きの鶏肉をじっくり煮込めば煮込むほどうまみが溶け出てきます。 ©E