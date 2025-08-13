ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪第５２回オール兵庫王座決定戦」は１２日、予選最終日となる４日目が行われた。高野哲史（３６＝兵庫）は１Ｒ、３コースから軽快にまくり差して今節３勝目を挙げると、続く７Ｒのイン戦は盤石の仕掛けで難なく逃げ切り連勝ゴール。初日１２Ｒのレース中の接触による破損で新ペラ交換、２日目７Ｒでは待機行動違反（減点７）を取られるなど波乱続きの予選道中だったが、１１位で予選突破