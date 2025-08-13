11日に大雨特別警報が発表された熊本県では2人の死亡が確認され依然、2人の安否が分かっていません。甲佐町では、土砂崩れの現場で発見された男性の死亡が12日に確認されました。また、八代市では用水路の濁った水の中にタイヤだけが見える状態で沈んでいた車の中から発見された女性の死亡が12日に発表されました。このほか熊本市で2人が安否不明となっていて、警察や消防が川の中などを捜索しています。玉名市で安否不明だった1人